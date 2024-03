Le déclin du KV Courtrai, inévitable ? "Sans investissements, c'était clair"

Où en serait le KV Courtrai si Faïz Selemani était resté au Stade des Eperons d'Or ? Probablement un peu plus haut au classement.

Malgré sa signature en Arabie Saoudite, Faïz Selemani (30 ans) n'a pas cessé de suivre le championnat de Belgique pour autant. "Je regarde toujours les matchs de l'Union Saint-Gilloise, notamment en Europe, et du KV Courtrai", nous assure-t-il (le reste de notre interview est à lire ici et ici).

En championnat, cependant, les deux ex-clubs de Selemani vivent une saison très différente. "On peut même dire qu'ils ne jouent pas le même championnat", rigole le Comorien. Quatorzième au classement la saison passée, le KV Courtrai est désormais lanterne rouge. Si l'arrivée de Freyr Alexandersson a redynamisé les Kerels, c'était un peu trop tard pour éviter les Playdowns.

On peut bien sûr se demander où en serait Courtrai si Faïz Selemani était toujours là. "Ils ne seraient pas lanterne rouge", affirme-t-il. "Bien sûr, c'est facile à dire. Mais on sentait que le club était un peu dépendant de ses individualités. C'était le cas avec moi, avec Kadri".

Résultat : le KV Courtrai paraissait toujours danser sur un fil, et Selemani le sentait. "On se l'était dit la saison passée entre nous, avec les joueurs. Si plus d'investissements ne venaient pas, ce serait très difficile", reconnaît-il.

"Et on le voit maintenant : ils sont en grand danger. Je leur souhaite vraiment de se maintenir, car ça reste "mon" club", s'inquiète l'ancien attaquant courtraisien. "Je leur souhaite de se maintenir, et à l'Union d'être enfin championne".