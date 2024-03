Trente buts en Pro League, mais "trop vieux" à 29 ans ? "Il faut demander aux clubs belges..."

Faïz Selemani, à peine 30 ans, en Arabie Saoudite ? Un sacré gâchis... qui ne faisait pas partie de ses plans, mais aucun club du top belge n'a souhaité donner sa chance à l'ancien du KV Courtrai.

Quand, l'été dernier, Faïz Selemani rejoint, à 29 ans, Al-Hazem en Arabie Saoudite, c'est une petite surprise. Le capitaine du KV Courtrai avait en effet été cité à plusieurs reprises au top belge, avait même frôlé un transfert au Racing Genk par le passé.

Ses qualités étaient bien connues, et le Comorien restait sur une saison à 8 buts et 6 passes décisives. "Je ne peux pas dire que j'ai des regrets d'avoir signé en Arabie Saoudite... Parce que ce n'était pas vraiment mon projet à la base. Moi, je voulais recevoir ma chance dans un club du top belge, et je ne l'ai pas reçue", regrette Selemani à notre micro.

© photonews

La raison ? Il était "trop vieux", lui qui n'a eu 30 ans qu'en novembre dernier. "Je pense avoir prouvé mes qualités en 4 ans en D1A. Mais il faut demander aux clubs belges pourquoi j'étais "trop vieux", c'est la réponse qu'on m'a donnée".

L'image encore parfois un peu négative de l'ex-Courtraisien a-t-elle joué dans les esprits ? "Ce serait quand même étrange. L'affaire à l'Union date d'il y a 4 ans. Je crois avoir prouvé, depuis, que j'ai évolué", s'interroge Faïz Selemani. "J'ai prouvé que ce n'était pas représentatif de qui je suis en tant qu'homme".

1,5 million pour Selemani, trop cher ?

Même chose pour son prix : "Le KV Courtrai a pu faire reculer des clubs par le passé en demandant trop, et ça m'a valu quelques solides discussions avec eux. Mais là, le prix était fixé : 1,5 million. Est-ce que c'était trop pour un joueur de 29 ans ? Là encore, je n'ai pas la réponse", ironise-t-il.

À l'avenir, peut-être ses rêves de top belge pourraient-ils se concrétiser. "Je ne ferme absolument aucune porte, bien sûr. Mais maintenant, ce n'est pas ma priorité. Je veux sauver Al-Hazem, même si ce sera difficile", déclare Selemani. Son club est en effet lanterne rouge avec 8 points de retard sur le premier non-relégable.

En 5 ans en Belgique, Faïz Selemani a disputé 35 matchs pour l'Union Saint-Gilloise, inscrivant 19 buts et délivrant 11 assists ; il a ensuite rejoint le KV Courtrai, à l'échelon supérieur, et y a joué 103 matchs pour 32 buts et 20 assists.