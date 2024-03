Anthony Moris a remis l'arbitrage en cause, mais... "Je ne comprends pas ce qu'il vient faire là"

Réduite à 10, l'Union Saint-Gilloise a concédé l'égalisation dans les dernières minutes, à l'Antwerp. L'ancien sélectionneur des Diables, René Vandereycken, n'a pas compris le positionnement d'Anthony Moris sur le but de Gyrano Kerk.

Cette dernière journée de phase classique a été folle dans tous les stades de Pro League. Ce fut le cas, aussi, au Bosuil, entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise.

Le leader a ouvert le score, dix minutes après avoir perdu un homme suite au deuxième carton jaune reçu par Koki Machida. Dans les dernières minutes, c'est Gyrano Kerk qui a rétabli l'égalité sur une phase qui n'a pas fini de faire parler.

René Vandereycken comprend Anthony Moris, mais...

Après la rencontre, Anthony Moris a d'ailleurs pointé l'arbitrage, au même titre que Jean Lazare Amani et Alexander Blessin. Pourtant, selon René Vandereycken, c'est bien le portier de l'Union qui est fautif sur le 1-1.

"Je ne comprends pas ce qu'il vient faire là. Je ne pense pas qu'il doive sortir, puisqu'il restait encore deux défenseurs. S'il décide de sortir, il doit toujours avoir le ballon" a déclaré l'ancien sélectionneur des Diables dans les colonnes du Nieuwsblad.

Toutefois, Vandereycken rejoint Moris sur un point. "Si Kerk frappe le ballon du bras, il en tire un avantage et le but doit toujours être refusé. Mais je ne sais pas. Si l'intervention du VAR prend autant de temps, ils devraient montrer d'autres images aux spectateurs et leur expliquer pourquoi ça prend autant de temps" a conclu l'homme de 70 ans, qui n'a plus jamais officié depuis son départ de l'équipe nationale en avril 2009.