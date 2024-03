Anthony Moris pointe à son tour l'arbitrage d'Antwerp-Union du doigt

L'Union a été chercher un point à l'Antwerp malgré des circonstances très difficiles. Anthony Moris, cependant, soulignait un arbitrage un peu laxiste.

Le geste fou de Jelle Bataille sur Koki Machida en début de seconde période aurait dû lui valoir un carton rouge, c'est une certitude. "Il y en a qui ont été mis K.O pour moins que ça", souligne Anthony Moris au micro de la RTBF après Antwerp-Union. Pourtant, Bataille a été autorisé à finir le match... et Machida a fini par être exclu un peu plus tard.

"Je crois que Koki a payé sa frustration par la suite. Je me mets à sa place, il a pris un coup de genou dans la mâchoire", déclare le gardien de l'Union Saint-Gilloise. Lazare Amani, via Instagram, a également pointé l'arbitrage du doigt (lire ici). "Je n'aime pas parler de l'arbitrage, mais là, il y a eu trop de choses", reconnaît Moris.

Pour l'international luxembourgeois, Mr Van Driessche a laissé le match lui filer entre les mains. "Je crois qu'il s'est mis en difficulté tout seul. Janssens termine la première période sans carton jaune, alors qu'il n'a fait que des fautes", regrette Anthony Moris.

L'Union, cependant, s'en est sortie. "On pourrait aussi parler du but de Gyrano Kerk qui est entaché d'une faute de main. Mais je préfère retenir la réaction de l'équipe", conclut le gardien. "Même après le 1-1, on avait cette envie d'aller chercher la victoire".