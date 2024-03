Décision incompréhensible d'Hoefkens, la surprise de Courtrai et les meilleures pépites du championnat : voici notre équipe de la 30e journée

La dernière journée de la compétition régulière est terminée. Les cartes ont été distribuées pour les Play-offs, au terme d'un dimanche plein de spectacle et de controverses. Comme chaque semaine, retrouvez notre onze type de la journée.

Gardien de but

Davy Roef a sorti trois gros arrêts lors de la victoire 5-0 de La Gantoise contre le Sporting Charleroi. Le portier a tout fait pour emmener son équipe en Champions Play-Offs en gardant sa cage inviolée contre les Zèbres. Malheureusement pour lui, le premier objectif n'a pas pu être atteint.

Défense

Même histoire pour Elias Cobbaut. Le défenseur central de Malines a anéanti plusieurs bonnes opportunités contre Louvain, mais a également été condamné aux Europe Play-Offs après le but décisif de Nsingi dans les derniers instants.

© photonews

Zeno Van Den Bosch commence quant à lui à sortir de plus en plus de l'ombre de Toby Alderweireld. Le défenseur de 20 ans continue de reléguer Coulibaly sur le banc et cela n'est pas anodin. Intraitable dans les duels et excellent dans le jeu en profondeur, il est probablement la trouvaille de la saison au Bosuil.

Et que dire de Matte Smets ? Le défenseur de Saint-Trond a sorti une prestation magistrale. L'homme du match, il semble se diriger vers un beau transfert en été.

Milieu de terrain

Évidemment, on ne peut pas laisser de côté un milieu de terrain qui marque quatre fois. Omri Gandelman n'a même pas débuté contre Charleroi, mais est entré en jeu avant la demi-heure pour Gerkens et a livré sa meilleure performance de la saison.

Castro-Montes avait quant à lui surmonté la déception de ne pas avoir été sélectionné chez les Diables Rouges et a déboulé sur son flanc contre le Great Old. Kings Kangwa, lui, a obtenu sa première titularisation contre Anderlecht et s'est hissé au rang d'homme du match. Solide rencontre du médian de 24 ans.

© photonews

Au Cercle de Bruges, le capitaine Hannes Van der Bruggen a pu à nouveau sourire. Le milieu de terrain a une fois de plus pris son équipe sous son aile et a été récompensé par une place en Champions Play-Offs. C'est mérité pour les Groen & Zwart et son homme clé dans le cœur du jeu.

Enfin, William Balikwisha a répondu de la meilleure des manières à son retour sur le banc. Celui qui n'avait plus été titulaire depuis le début du mois de février et qui n'avait plus marqué depuis un an en championnat l'a enfin fait, lors de la victoire 4-0 des Rouches contre Eupen. Le Congolais va mieux, et ça se sent directement.

Attaque

Sa sélection en équipe nationale suédoise a donné des ailes à Gustaf Nilsson. Il a marqué contre Anvers, conservé le ballon, s'est battu avec acharnement et a été le point d'ancrage de l'Union.

Au Standard, il serait bon d'envisager sérieusement à la conservation de Kelvin Yeboah, arrivé en prêt en provenance de la Genoa. Le Ghanéen compte quatre buts et une passe décisive en six matchs. Personne chez les Rouches ne peut afficher de telles statistiques.

Notre équipe de la semaine (3-5-2) : Roef - Cobbaut, Van den Bosch, Smets - Castro-Montes, Balikwisha, Gandelman, Kangwa, Van der Bruggen - Nilsson, Yeboah