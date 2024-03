Surprise totale à Eupen, où plusieurs profils bien connus en Belgique sont étudiés : "Même le staff ne s'y attendait pas"

Sans entraîneur, l'AS Eupen a deux semaines pour préparer les play-downs. Plusieurs profils sont déjà étudiés et la direction germanophone va devoir faire vite. À notre micro, Boris Lambert et Jérôme Déom ont témoigné leur surprise après la démission de Florian Kohfeldt.

La lourde débâcle subie au Standard a décidément laissé des traces dans les rangs de l'AS Eupen. Quelques minutes après le coup de sifflet final, à la surprise générale, l'entraîneur Florian Kohfeldt annonçait sa démission dans le vestiaire, puis en conférence de presse.

"Il a donné tout ce qu’il avait. On avait une bonne relation, c’était un plaisir de travailler avec lui. C’est d’autant plus décevant. C’est toujours difficile de se séparer d’un entraîneur, on a vécu des choses ensemble pendant un an. On verra dans les prochains jours ce qu’il va se passer. On a deux semaines pour trouver une solution et se mettre d’aplomb pour le premier match" lançait le capitaine Boris Lambert, aussi surpris que tout le monde, à notre micro.

"On ne s’y attendait pas, personne. Il a appris ça à la fin du match, il n’y avait aucun signe avant-coureur. Tout s’était passé normalement pendant la semaine, je pense que même le staff ne savait rien. Cet électrochoc va peut-être se faire avant les play-downs. Il a peut-être choisi ce moment pour avoir une réaction de l’équipe pour les matchs importants."

© photonews

Plusieurs profils sont étudiés pour tenter de sauver l'AS Eupen

La course contre-la-montre est lancée dans l'est du pays, où l'on doit rapidement retrouver un entraîneur principal pour préparer les six derniers matchs de la saison. La piste menant à l'adjoint Kristoffer Andersen est évoquée, comme celle qui concerne Mario Kohnen (à gauche sur la photo).

Mario Kohnen est un enfant de la maison et ancien adjoint au club (il avait occupé le poste de T1 pendant trois matchs). Il occupe actuellement ce rôle à Dender, après avoir suivi Edward Still à Courtrai en début de saison. Il connait déjà le groupe, un avantage certain.

L'arrivée d'un profil extérieur, amené par Aspire, est aussi possible. Et il ne faut pas oublier Tim Cahill. L'ancien international australien est le directeur technique d'Aspire Academy et fait partie du conseil d'administration de l'Alliance.

"On doit accepter et comprendre son choix, il faut aller de l’avant. Ça arrive régulièrement. Il faut digérer dans les prochains jours et rapidement se remettre au travail. Sa décision était claire, plusieurs raisons l’ont poussé et on doit les respecter. On le remercie pour le travail effectué, même si c’est toujours difficile de se séparer d’une personne qu’on a appréciée" poursuivait Boris Lambert.

"C’est son choix, il a ses raisons. On ne s’y attendait pas du tout, tout le monde a été surpris. On va se concentrer sur les six derniers matchs" a assuré Jérôme Déom, tout aussi surpris du choix de son désormais ex-entraîneur.