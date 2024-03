Bombe à Westerlo : Rik de Mil licencié après la fin de match "truquée" contre Genk !

Westerlo vient d'annoncer la nouvelle. Rik De Mil a été licencié sur le champ en raison du match nul "arrangé" dimanche contre Genk. "Cela ne correspond pas à nos normes et valeurs", a déclaré le club.

Westerlo ne laisse aucun doute sur le fait que le match de dimanche a façonné leur décision. "Le club a mis fin au contrat de l'entraîneur principal Rik De Mil avec effet immédiat", annonce le site du club.

"Malgré la réflexion sur une collaboration à long terme, nous avons jugé nécessaire de prendre cette décision. Le club déplore que cette mesure ait dû être prise, mais ne peut tolérer que ses valeurs et normes soient remises en question. Nous remercions Rik pour ses performances et son dévouement, et lui souhaitons tout le succès pour l'avenir."

Rik de Mil n'est plus l'entraîneur de Westerlo

Westerlo avait également publié hier un communiqué de presse assez lunaire dans lequel ils se désolidarisent de toute implication dans la phase finale du match contre Genk.

"Westerlo se dissocie complètement de la manière dont le match s'est déroulé au cours des cinq dernières minutes. Des faits sur lesquels le club n'avait aucun contrôle", ont-ils déclaré. "Nous allons approfondir la question et déterminer si des mesures concrètes doivent être prises."

Westerlo veut probablement aussi se protéger juridiquement contre les éventuelles conséquences. Le parquet de l'Union Belge a déjà fait savoir qu'il enquêtait sur l'affaire. Avec ce licenciement, toute responsabilité est directement dirigée vers Rik de Mil. Une décision remarquable, d'autant que l'ancien du Club avait réussi à arracher le sauvetage aux Campinois.