La mauvaise nouvelle est confirmée pour les Diables Rouges et Romelu Lukaku !

Cela semblait de plus en plus clair : arrivé lundi au centre de Tubize, Romelu Lukaku ne s'était pas entraîné. Le joueur de l'AS Rome souffre depuis plusieurs semaines d'une inflammation à la hanche.

Les Diables Rouges ont annoncé ce mardi matin que Lukaku ne jouera pas contre l'Irlande. Cependant, il jouera son rôle de cadre puisqu'il accompagnera le groupe lors de ce déplacement. Il n'y a pas d'information supplémentaire concernant le match contre l'Angleterre.

UPDATE: Romelu Lukaku is not fit for the game against the Rep. of Ireland due to a slightly overloaded groin. He left the camp but will travel with the team on Friday to the Rep. of Ireland and England. pic.twitter.com/1SJpfnfsoY