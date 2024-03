Première sélection pour Koni De Winter, celui qui a appris aux côtés des meilleurs : "C'est un immense honneur"

Appelé pour la première fois chez les Diables par Domenico Tedesco, le défenseur génois est heureux, mais pas surpris. Il s'est expliqué en conférence de presse, ce mardi.

Premier jour d'entraînement pour les Diables à Tubize, avec de nombreuses absences, et première conférence de presse pour Koni De Winter. Le défenseur central de la Genoa fête sa première sélection... et s'y attendait.

"Je ne savais pas que le sélectionneur national me suivait, mais j'espérais une première sélection. Je m'y attendais aussi un peu. Il ne m'a pas encore dit pourquoi je suis là, mais je suppose que mes nombreuses minutes de jeu à Gênes ont été le facteur décisif. Je suis très heureux d'être ici, c'est un grand honneur."

Polyvalent, Koni De Winter peut évoluer au centre de la défense, comme sur le côté droit. Il a cependant une nette préférence. "Je préfère jouer en défense centrale. Je ne suis pas très rapide et je ne vais pas très souvent en un contre-un, mes qualités sont plutôt celles d'un défenseur central."

Koni De Winter a appris aux côtés des meilleurs

Formé au Lierse et à Zulte-Waregem, le natif d'Anvers a rejoint la Juventus à l'âge de 16 ans. "À force d'être seul dans un grand pays et de gérer tout moi-même, je suis devenu adulte plus rapidement. Au niveau du football, c'est très défensif et tactique, j'ai beaucoup appris."

Notamment aux côtés de légendes, comme Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. "C'est très spécial de s'entraîner avec eux. J'ai essayé d'apprendre quelques trucs, mais c'est difficile de copier. Ils parlent beaucoup avec les jeunes" a conclu Koni De Winter.