Incroyable, mais vrai : pour remplacer Felice Mazzù, Charleroi pense à...Rik De Mil

Rik De Mil a été licencié mardi par Westerlo suite à une fin de match houleuse contre Genk. Mais il pourrait bien se trouver très prochainement une nouvelle porte de sortie...

Westerlo a assuré son maintien en partageant l'enjeu contre Genk (1-1). Dans les 5 dernières minutes du match, les deux équipes ont tout simplement arrêté de jouer. Cela arrangeait également Genk, qualifié pour les Champions Play-offs.

Les images sont accablantes, saisissantes, honteuses. La Fédération a enquêté sur l'affaire. Dans la foulée, Westerlo a décidé de se désolidariser de Rik De Mil, son entraîneur. Il a été limogé.

Rik De Mil successeur de Felice Mazzu au Sporting de Charleroi ?

Mais De Mil pourrait retrouver du travail beaucoup plus rapidement que prévu... et même en Pro League. Selon Het Laatste Nieuws, Charleroi envisagerait sérieusement d'engager De Mil pour remplacer Felice Mazzu, licencié ce mercredi. Tout est possible dans le football belge...