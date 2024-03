Westerlo - Genk : Le football belge n'avait vraiment pas besoin de ça...

Le championnat belge est vraiment...surprenant. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'arbitrage qui fait parler. Mais aussi la fin de match entre Westerlo et Genk. Nous ne sommes pas le pays du surréalisme pour rien.

Grâce à son match nul (1-1) face à Genk, Westerlo s'est sauvé. De son côté, Genk s'est qualifié pour les Champions' Play-offs. Un résultat qui arrange bien les deux équipes. Un peu trop même...

La fin de la rencontre a en effet donné lieu à une scène totalement lunaire - on écrit souvent ce mot, mais il est de circonstance. Les joueurs de Genk ont fait tourner le ballon pendant les 5 dernières minutes, devant des Campinois complaisants.

Plus fou encore : Kayembe et Madsen (qui ne jouent pas, on le rappelle dans la même équipe) se sont même échangés des passes. Le joueur de Genk a donné le ballon à celui de Westerlo qui, alors que le but était vide, a feint un tir puis le lui a rendu...Les images sont honteuses. Tout simplement.

La Fédération enquête, De Mil paye le prix fort

Les réactions n'ont pas tardé à affluer. Rien d'étonnant, très honnêtement. Ce matin, le procureur de la Fédération belge de football Ebe Verhaegen a expliqué dans la presse flamande qu'une enquête allait être lancée.

"Plusieurs éléments indiquent que les deux entraîneurs se sont fait des signes et ont ensuite donné des instructions à leurs joueurs", a-t-il expliqué.

Dans la foulée et pour se désolidariser, Westerlo a limogé Rik De Mil. Une bien triste fin pour celui qui venait de maintenir Westerlo et qui, à quelques minutes près, le faisait totalement à la loyale.

Peut-on autant s'asseoir sur le football et le fair-play ?

Ce qui est très surprenant dans cette histoire, ce que cela ne semble selon certains pas si grave que ça. Verhaegen a en effet expliqué que le but de la Fédération n'était pas "de tirer au bazooka" sur les deux équipes. Au pire, ce sera juste une petite proposition de transaction. Du côté des spectateurs d'Eleven, c'est du 50-50. La moitié d'entre eux estiment que ce qu'il s'est passé dimanche n'est pas si important que cela.

SONDAGE | Les avis sont partagés sur l'incident à Westerlo. ⚖️🤔 pic.twitter.com/WhkNKJYJR7 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 19, 2024

Mais marche-t-on complètement sur la tête ? A-t-on oublié le fair-play inhérent au sport ? Quel exemple montre-t-on ? Alors que le football belge se ridiculise chaque semaine avec ses polémiques arbitrales, les débordements de ses supporters,...il vient une nouvelle fois de montrer une bonne raison pour ne pas le prendre au sérieux.

Rappelons-nous bien qu'il n'y a pas encore si longtemps, une affaire de corruption a secoué tout le milieu. Et ce n'est pas ainsi qu'on lui redonne ses lettres de noblesse.