Thierry Dailly n'y croit plus : l'ancien président du RWDM donne son pronostic avant les play-downs... et condamne "son" équipe !

La Challenger Pro League se profile dangereusement pour le RWDM, qui a repris le siège de lanterne rouge au KV Courtrai après la dernière journée de la phase classique. Même l'ancien président du club, Thierry Dailly, n'y croit plus des masses.

Après la victoire de Courtrai sur le terrain d'Anderlecht, c'est le RWDM qui occupe le siège de lanterne rouge de Jupiler Pro League après les trente journées de phase classique. Un scénario que de nombreux observateurs avaient prédit depuis des mois et l'arrivée, en hiver, d'un bus rempli de joueurs prêtés et amenés par John Textor.

Thierry Dailly sait que c'est là que réside le problème. Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, l'ancien président du club, viré par Textor en début de saison, a fait part de son inquiétude. "Les supporters, dont moi-même, ne peuvent plus s'identifier à l'équipe, car les joueurs viennent de partout dans le monde."

"Beaucoup de gars ont des qualités, mais ils ont peu d'affinité avec le football belge. Espérons qu'ils pourront surprendre de manière positive lors des play-downs. Ce sera vraiment nécessaire s'ils veulent être actifs au plus haut niveau la saison prochaine."

Eupen et le RWDM en Challenger Pro League, selon Thierry Dailly

Cependant, Dailly craint aussi que les play-downs se terminent mal. "Si vous me demandez mon pronostic, il est clair que le Sporting de Charleroi se maintiendra directement en première division grâce à son avance."

"Le KV Courtrai, dans une bonne dynamique après des victoires contre le RWDM et Anderlecht, affrontera probablement le vainqueur du tour final en Challenger Pro League. En effet, avec tristesse, je vois le RWDM descendre et Eupen ne pourra probablement pas y échapper non plus."