Une seule chose, mais pas des moindres, peut empêcher Jan Vertonghen de poursuivre l'aventure à Anderlecht

Comme le bon vin, Jan Vertonghen ne perd pas en qualité avec l'âge. Que du contraire. Le défenseur central a d'ailleurs une proposition sur la table pour continuer l'aventure au Lotto Park, mais une chose fait qu'il n'a pas encore signé son nouveau contrat.

"Notre histoire n'est pas encore terminée. Jan +1". La banderole des supporters d'Anderlecht était claire lors du dernier match de phase classique, contre Courtrai. Jan Vertonghen doit prolonger l'aventure au Lotto Park.

Le défenseur central a d'ailleurs reçu une proposition de sa direction pour signer un contrat d'une année supplémentaire, mais ne l'a pas encore acceptée pour une raison bien précise.

En effet, le joueur le plus capé de l'histoire des Diables, avec 153 sélections (en attendant les matchs en Irlande et en Angleterre), souffre encore de la cheville et veut attendre le plus longtemps possible afin qu'elle ne le gêne plus. Une cheville qui lui a joué des tours à plusieurs reprises par le passé.

Vertonghen prolongera à Anderlecht... s'il est en état de le faire

Vertonghen est un homme correct. Il ne veut pas signer un nouveau contrat avec un bon salaire et se rendre compte au bout de trois mois que ce n'était pas possible, écrit le Nieuwsblad. Pourtant, le joueur de bientôt 37 ans serait vraiment tenté par un retour en Coupe d'Europe, où il accompagnerait la jeune classe anderlechtoise.

Ensuite, le rythme sera à nouveau de trois matchs par semaine et Vertonghen devra parfois penser à se reposer. Chose qu'il ne veut absolument pas faire, cette saison, mais qui sera peut-être incontournable pour tenir la cadence.