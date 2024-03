Prestation morose des Diables en Irlande : "J'étais content que l'arbitre siffle la fin du match..."

La Belgique a livré une prestation décevante ce samedi soir face à l'Irlande (0-0). Le sélectionneur Domenico Tedesco a réagi en après match.

"Ce n'était pas notre meilleur match", a admis Domenico Tedesco - selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Le rythme était très bas, on aurait dit un match d'entraînement en été. Nous avons joué beaucoup trop lentement, surtout en ce qui concerne la possession du ballon. Nous n'étions pas tranchants. Le résultat en dit long, j'étais content quand l'arbitre a sifflé la fin du match."

Le sélectionneur avait décidé d'aligner quelques joueurs qui ne sont pas des titulaires habituels. "Nous avons aussi donné du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas ou peu dans leur club. Du coup, il y a aussi eu un manque d'intensité."

Malgré le match nul, Tedesco n'oublie pas le travail réalisé depuis son arrivée, il y un an. "Mais bon...Tout ce que nous avons essayé aujourd'hui n'était pas mauvais. Et nous restons invaincus depuis plus d'un an maintenant. Je ne tire pas de conclusions difficiles de ce match."