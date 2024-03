🎥 La dernière confrontation face à nos Diables ? Jordan Pickford en fait encore des cauchemars

Ce soir, les Diables auront fort à faire face à l'Angleterre à Wembley. Ils pourront notamment s'appuyer sur le dernier match disputé contre les Three Lions.

C'est aussi à cela que l'on repère la période de transition que traversent en ce moment les Diables : du onze aligné lors de ce match de Ligue des Nations face aux Anglais il y a trois ans (en plein covid), il n'en reste plus que quatre dans le noyau actuel.

Et l'on ne parle même pas de garçons comme Yari Verschaeren, Nacer Chadli, Christian Benteke ou Hannes Delcroix sur le banc des réservistes.

Ce soir-là, dans un stade de Den Dreef désespérément vide, Dries Mertens avait inscrit son dernier but pour les Diables Rouges.

La revanche des Anglais à Wembley ?

Son magnifique coup franc n'avait laissé aucun chance à Jordan Pickford et avait permis à la Belgique de mener 2-0 après à peine 23 minutes.

Le portier anglais n'avait pas eu plus de réussite sur la frappe de Youri Tielemans dix minutes plus tôt. La dernière confrontation face à nos adversaires du soir est donc un bon souvenir. En revanche, le dernier déplacement à Wembley un mois plus tôt nous avait réservé une défaite 2-1 malgré l'ouverture du score de Romelu Lukaku.