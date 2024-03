Et si Koni De Winter partait... en Premier League ?

Le néo-Diable Rouge est pisté par plusieurs clubs même s'il a exprimé son souhait de rester au Genoa. Il faudra suivre son dossier lors du mercato.

Après avoir fait ses preuves lors du match face à l'Irlande, Koni De Winter est bel est bien un Diable Rouge. Et il fait désormais partie de la liste des joueurs qui seront en balance pour les 23 noms qui iront à l'Euro 2024.

Si la trêve est désormais terminée, place au championnat avec un retour au Genoa pour le défenseur belge. Ce week-end, il affrontera, avec son club, Frosinone, actuel premier relégable en Serie A.

Il ne reste que neuf rencontres à jouer avant la fin de la saison en Italie et tous les regards sont tournés vers le mercato estival durant lequel on devrait retrouver le nom du Diable Rouge.

AC Milan, Wolverhampton et Everton sur De Winter

En effet, selon les médias italiens, l'AC Milan serait sur le dossier alors que De Winter se dit heureux de pouvoir envisager un avenir du côté du Genoa avec l'option d'achat dont dispose son club.

Mais ce n'est pas tout. D'après les informations de Tuttomercatoweb, Wolverhampton et Everton seraient également des candidats à la signature du défenseur belge dans les prochains mois.

Un sérieux avantage pour les Wolves ? Ils ont une place assurée en Premier League la saison prochaine alors que les Toffees sont toujours à la bataille.