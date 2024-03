L'élève plus à l'aise que le maître à Wembley : la paire centrale d'Anderlecht est unanime concernant la défense des Diables et l'Euro 2024

Pour sa première à Wembley, à seulement 20 ans, Zeno Debast a fait belle impression. Le jeune défenseur d'Anderlecht a paru à l'aise... plus que son ainé, souvent pris dans son dos.

Être titulaire à Wembley et à seulement 20 ans, c'est tout de même une case que peu de joueurs ont pu cocher dans leur carrière. Zeno Debast l'a fait, et s'en est plutôt bien tiré.

"Je dois remercier le sélectionneur national pour cette opportunité aux côtés de Jan Vertonghen, dans ce magnifique stade. On a réussi à jouer un excellent football, on peut rentrer chez nous avec un état d'esprit positif" nous confiait le défenseur d'Anderlecht après le partage face aux Three Lions.

Une frayeur pour Debast, puis la preuve d'énormes progrès

En fait, le jeune Anderlechtois a parfois paru plus à l'aise que son ainé, souvent pris de vitesse lorsque les offensives s'accélèrent. Debast a offert une belle frayeur sur le centre de Bowen repoussé en première période, amenant le corner de Foden et le but de la tête de ce même Bowen, annulé pour hors-jeu.

À ce moment-là de la rencontre, il avait bien failli offrir l'avantage aux Anglais d'un but contre-son-camp. Il n'en était rien, et pour le reste, le pur produit de Neerpede a livré une prestation impeccable.

© photonews

Généralement bien placé, présent devant le porteur du ballon pour contrer la frappe, Debast a aussi gagné de nombreux duels de la tête, ce qui n'est pas sa qualité première malgré son mètre 91 et ce qui représente donc de sérieux progrès par rapport à la saison dernière.

"Je pense qu'il y a encore des choses que je peux mieux faire, mais je fais de progrès et je dois regarder ce match de manière positive. Je reverrai ma performance en compagnie des analystes vidéo."

Zeno Debast plus à l'aise que Vertonghen à Wembley

Une prestation plus aboutie que celle de Vertonghen, dont on attendait mieux. Le capitaine d'Anderlecht est aussi souvent bien placé, a aussi gagné des duels de la tête, a distribué le jeu comme il sait très bien le faire, mais celui qui fêtera son 37e anniversaire le mois prochain est bien trop souvent dépassé et pris de vitesse, dans son dos.

Des autres solutions, il n'y en a pourtant pas vraiment. Aligner une défense Debast - De Winter, Debast - Faes ou Faes - De Winter serait risquer d'être victime d'un grand manque d'expérience, et les retours de Witsel et Alderweireld ne sont pas à l'ordre du jour.

Il faudra faire mieux avec les joueurs présents, comme le reconnaissait lui-même Vertonghen à notre micro. "Nous ne sommes certainement pas une mauvaise équipe, mais nous pouvons faire mieux. Nous devons donner beaucoup moins d'occasions."