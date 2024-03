Brian Riemer à Anderlecht, seulement le début de l'aventure ? "Si je ne reste pas au moins cinq ans..."

Cela fait plus d'un an que Brian Riemer est arrivé à Anderlecht. Mènera-t-il le Sporting au titre dès sa première saison complète ?

Malgré le quart de finale atteint en Conférence League la saison dernière et les hautes sphères du classement retrouvées en championnat, Brian Riemer ne fait pas encore tout à fait l'unanimité au Lotto Park.

Certains observateurs lui reprochent une trop grande frilosité dans le jeu compte tenu des joueurs qu'il a à sa disposition. Chahuté en début de saison après la défaite inaugurale à l'Union, le Danois est soutenu par son compatriote Jesper Fredberg.

Il se voit en tout cas s'inscrire dans la durée à Bruxelles : "Si je ne reste pas au moins cinq ans, ce sera une première pour moi. J’aime être ici, notre voyage ne fait que commencer mais je sais que ma mission est de performer" explique-t-il à La Dernière Heure.

Brian Riemer se sent bien à Anderlecht

Après quatre ans à Brentford et neuf au FC Copenhague, Riemer est conscient qu'il est attendu au tournant à Bruxelles : "Je n’ai pas le droit de dire : ‘J’essaierai l’année prochaine.’ J’ai comme objectif de ramener Anderlecht dans une position dans laquelle nous avons la meilleure équipe chaque saison et réalisons de belles choses en Champions League".

Un challenge qui lui parle : "Je préfère vivre une grande aventure avec Anderlecht qu’être coach d’un club qui joue l’Europe en Bundesliga. Dans quels autres clubs y a-t-il la combinaison suivante : des fans, la culture d’un grand club, la connexion avec les jeunes et l’histoire qui permet de rêver ? L’Ajax, dont on doit s’inspirer, et Barcelone. Mais je ne pense pas y signer demain (rires)".