Brandon Mechele a un beau message pour l'Union : "Je sais que la saison prochaine, on sera encore à la lutte !"

Le Club de Bruges est passé par le chas de l'aiguille dimanche dernier contre le Cercle de Bruges. Même s'il était très heureux du titre de champion, Brandon Mechele reconnaissait avoir eu une sacrée frayeur.

Quels Playoffs du Club de Bruges ! Les Blauw & Zwart avaient 19 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise au terme de la phase classique, et leur remontée fulgurante restera dans les annales. "C'est un miracle. On a pris nos matchs un par un, avec une confiance qui n'a fait qu'augmenter", nous déclare Brandon Mechele après la conclusion de la saison.

"On a vu les autres équipes perdre des points et on s'est rapprochés petit-à-petit. Et maintenant, nous sommes champions, c'est tout ce qui compte", sourit le défenseur central, auteur d'une saison très solide. L'expérience de Mechele, ainsi que celle d'autres cadres comme Hans Vanaken, a joué un grand rôle dans ce titre.

Un VAR check interminable

"Oui, Bruges a été sacré champion plusieurs fois ces dernières années, ça nous a peut-être aidés, ça et l'expérience de certains joueurs", reconnaît-il. "Ca aide à garder l'équilibre, c'est à nous de guider les plus jeunes. On a fait le job et on est champions de Belgique".

© photonews

Pourtant, le job a bien failli ne pas être fait. Cet ultime check du VAR sur le but du Cercle en fin de rencontre était une vraie torture pour les Gazelles. "C'était incroyable, comme moment. On aurait dit que ça durait un match entier... Il n'a fait que checker, checker, checker... Mais au final, on a cette "chance du champion", heureusement, c'était hors-jeu".

Brandon Mechele a également eu la classe d'avoir un mot pour l'Union Saint-Gilloise, encore une fois victime du cynisme brugeois. "C'est la première fois que nous gagnons ce titre lors de la dernière journée. L'Union a été un très grand concurrent ces dernières années, et c'est dommage qu'ils perdent encore une fois ce titre", regrette le Brugeois.

"L'année prochaine, ce sera encore la même chose, je le sais. Ce sera encore très serré entre nos deux équipes. C'est toujours beau de jouer contre eux. Mais quand on voit d'où on vient... Ce titre vaut encore plus que les demi-finales de la Conference League, car personne ne croyait en nous dans ces Playoffs", conclut Mechele avec le sourire, avant d'aller fêter son sacre.