🎥 Christian Benteke à nouveau décisif en MLS

Christian Benteke est à l'assist lors de la victoire 1-0 de DC United contre Montréal ce samedi en MLS. Il portait, comme à chaque fois cette saison, le brassard de capitaine.

Christian Benteke (33 ans) était titulaire et a offert le but de la victoire à Pedro Santos à la 85e (1-0) pour permettre à DC United de décrocher son deuxième succès de la saison en MLS. Le club de Washington se hisse à la 7e place de la Conférence Est avec 9 points en six rencontres.

Benteke est capitaine de DC United cette saison. Il compte déjà 4 buts en 4 rencontres de MLS, un bilan gonflé par le triplé inscrit lors de son premier match de championnat, contre le New England Revolution. C'était son premier assist de la saison.

Dante Vanzeir était quant à lui titulaire lors du partage 1-1 des New York Red Bulls à Orlando City. L'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise a été remplacé à la 63e minute. Il n'est pas parvenu à reproduire l'exploit de son dernier match, quand il a délivré 4 assists face à l'Inter Miami.