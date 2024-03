🎥 Un départ inévitable cet été ? Un espoir belge se met à dos ses propres supporters

Joseph Nonge fait parler de lui en Italie, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Le jeune milieu de terrain s'est récemment fait remarquer en concédant un penalty quelques minutes après être entré au jeu.

Nonge avait été remplacé par son coach, Massimiliano Allegri. Le célèbre entraîneur, réputé pour son intransigeance, n'avait pas été tendre avec lui.

Ce samedi, la Juventus s'est inclinée dans les arrêts de jeu face à la Lazio de Rome (1-0). Nonge est cette fois-ci resté sur le banc des turinois.

Après la rencontre, Nonge s'est présenté devant ses supporters accompagné de ses coéquipiers. Une photo de lui dévoilée par la Gazzetta dello Sport fait beaucoup parler. On peut y voir Nonge plaisanter, se couvrant la bouche, avec Adrien Rabiot. Le Français a réagi d'un large sourire.

After the #Juventus player went under the away stand to apologize to their supporters, the players were walking back to the dressing room is and is where this image below of #Nonge whispering to a laughing #Rabiot after a defeat was seen (@GiovaAlbanese / @Gazzetta_it ) pic.twitter.com/LHTyqORwuv