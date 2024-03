Le retour de Kevin De Bruyne ne suffit pas à Manchester City, qui fait la mauvaise opération !

Annoncé out pour une blessure à l'aine, Kevin De Bruyne était pourtant bel et bien titulaire contre Arsenal. Mais Manchester City n'est pas parvenu à trouver la faille.

Manchester City recevait Arsenal ce dimanche dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Un match important pour les deux équipes, puisque Liverpool l'avait emporté un peu plus tôt contre Brighton & Hove Albion et creusait donc l'écart en tête.

Blessé à l'aine, Kevin De Bruyne avait manqué les deux matchs amicaux des Diables Rouges. Il était cependant déjà de retour ce dimanche et titulaire face aux Gunners. Mais ni KDB, ni Jérémy Doku monté au jeu à la 61e minute de jeu n'ont pu porter Manchester City vers la victoire.

Et le choc entre Pep Guardiola et son ancien élève Mikel Arteta a accouché d'une souris, sans buts et sans spectacle (0-0). Il y a eu très peu d'occasions à se mettre sous la dent et De Bruyne, notamment, a paru très en-dessous de son niveau habituel.

Leandro Trossard est monté à la 72e pour Arsenal, sans trouver la faille non plus. Un non-match, donc, mais qui conviendra plutôt aux Londoniens en déplacement à l'Etihad Arena. Liverpool, surtout, se réjouit avec désormais 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur City.

On se réjouira tout de même que Kevin De Bruyne ait pu disputer les 90 minutes de la rencontre, sans problèmes physiques. Mais le Belge n'était clairement pas à 100% et devra enchaîner...