Pep Guadiola veut protéger Kevin De Bruyne et pousse un sérieux coup de gueule

Manchester City s'apprête à jouer plusieurs matchs cruciaux en un court laps de temps. Pep Guardiola s'est inquiété de calendrier pour le moins chargé.

Manchester City jouera un duel décisif pour le titre de Premier League ce dimanche (17h30). Ensuite, les Citizens défieront Aston Villa (mercredi) puis Crystal Palace (samedi). Pour se frotter le mardi 9 avril au Real Madrid en Ligue des Champions.

Faites le compte : les Mancuniens vont jouer 4 rencontres en seulement 9 jours. Ce qui est évidemment beaucoup, et ce n'est pas pour rendre service aux joueurs. Prenons l'exemple de Kevin De Bruyne, qui a enchaîné les matchs à haute intensité après son retour de blessure début 2024 et qui est de nouveau sur la touche actuellement.

Pep Guardiola pousse un coup de gueule

En conférence de presse en marge de la rencontre face à Arsenal; Guardiola s'est de nouveau énervé contre le calendrier des prochains matchs.

"Nous jouons Aston Villa à 20h15, puis à 12h30 contre Crystal Palace samedi, 12h30 ! Ensuite, nous irons à Madrid mardi. Madrid a neuf jours pour se préparer, neuf jours !"

L'entraîneur espagnol considère que son équipe est désavantagée par le calendrier. "J’aimerais me dire : 'Oh, donnez-moi un jour de plus, parce que la différence est énorme'. Mais aucune chance..."