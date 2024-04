Le Standard, pour retrouver son vrai visage, doit s'inspirer de son ancien joueur

Hugo Siquet n'a cessé de courir durant les trente minutes du derby de Bruges qu'il a disputées, ce lundi. L'ancien du Standard peut en témoigner : le style de jeu prôné par son entraîneur est éreintant, mais terriblement efficace.

Ce derby entre le Cercle de Bruges et le Club, le premier de l'histoire des Play-Offs 1, a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont eu les opportunités de remporter une rencontre dans laquelle on ne s'est jamais ennuyé, et c'est en grande partie grâce au style de jeu prôné par Miron Muslic (relire le résumé).

Le T1 du Cercle demande un pressing haut, intense et incessant, ce qui force forcément les récupérations hautes, mais permet aussi à l'adversaire de trouver de l'espace dans le dos de la défense. Un style de jeu très éreintant, également, comme en témoignait Hugo Siquet au micro du diffuseur Eleven/DAZN.

"J'ai joué trente minutes, j'ai l'impression d'en avoir joué nonante. On avait beaucoup souffert à la fin, surtout sur mon côté droit. Il y avait beaucoup de courses à réaliser. C'est dur de rentrer au milieu d'un match pareil. Je pense qu'au vu de la seconde période, on peut être content de notre point. C'était une bonne bataille" a déclaré l'ancien joueur du Standard. Un discours sur la mentalité et la combativité qu'il pourrait d'ailleurs inculquer dans son ancien vestiaire.

Contre le Club, le Cercle a perdu sa victoire en première période

"Notre style de jeu fait que c'est difficile pour tout le monde de tenir nonante minutes. Il y a beaucoup de courses et d'intensité, c'est parfois difficile de trouver un deuxième souffle, d'autant qu'on n'a pas vraiment le temps de le faire. C'est un style de jeu difficile à mettre en place, mais efficace."

Hugo Siquet rejoignait l'avis général, c'est dans le premier acte que le Cercle a perdu sa victoire. Les Groen & Zwart menaient bien au score au repos, mais ils auraient dû profiter de leur domination presque totale pour enfoncer le clou. Car dans le deuxième acte, la vapeur s'est inversée et les joueurs de Muslic ont finalement eu de la chance de repartir avec un point.

"Ils n'ont pas fait une bonne première mi-temps, on aurait pu marquer un ou deux buts de plus. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec leur changement d'entraîneur et on a fait une bonne première période, c'était bien sûr plus difficile en deuxième. Ça aurait été mieux de prendre les trois points, mais nous sommes heureux avec ce point et nous allons travailler pour en prendre plein d'autres" a conclu Hugo Siquet.