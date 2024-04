Une grande absence confirmée à Bruges pour ce début de Playoffs et la première de Nicky Hayen

Ce lundi, Nicky Hayen dirigera son premier match depuis le licenciement de Ronny Deila. Le coach du Club NXT a pris les rênes du Club de Bruges en attendant que la direction Blauw & Zwart trouve un entraîneur en vue de la saison prochaine.

Le FC Bruges se déplace au Cercle (13h30) pour tenter d'entamer une remontée au classement. Mais les Gazelles devront faire sans un pion essentiel. Simon Mignolet (36 ans) s'est blessé après 10 minutes de jeu lors du dernier match de la phase classique, et n'est pas encore de retour.

On ignore quand reviendra le n°1 du Club, mais son absence avait été annoncée comme devant se compter en semaines. En son absence, c'est Nordin Jackers qui défendra les filets brugeois. C'est la seconde absence en peu de temps pour Mignolet, déjà blessé durant deux matchs début mars.

Le FC Bruges est à 9 longueurs de l'Union Saint-Gilloise, et une victoire est donc déjà presque obligatoire pour espérer réaliser une remontée fantastique. Pour ce faire, Hayen peut compter, en-dehors de Mignolet, sur un noyau au complet.

22 names for the first one of the Champions' Play-Offs. 👊 #CERCLU