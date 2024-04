L'arbitre de Westerlo - Genk sort du silence : "Nous n'avons rien pu faire"

Décidément, la fin de match entre Westerlo et Genk n'a pas fini de faire couler de l'encre. Les audiences se déroulent en ce moment au sein du Comité disciplinaire de l'Union belge à Tubize.

Suite à la fin de rencontre prétendument arrangée entre Westerlo et Genk, la Fédération belge a décidé de sévir. Des amendes sont requises à l'encontre des joueurs, et une suspension à l'encontre des coachs.

Ce mardi, 14h, ont débuté les audiences au sein du Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel. Les arbitres qui ont officié lors de la rencontre ont alors témoigné.

Het Belang Van Limburg relate les dires de Lawrence Visser, arbitre principal. "Six minutes de temps additionnel ont été accordées à la suite d'une blessure, une intervention du VAR,.... Lorsque nous avons montré ces six minutes, il y a eu des protestations de la part des joueurs sur le terrain et des deux entraîneurs", a-t-il commencé.

Visser précise qu'il n'avait aucun pouvoir d'influer sur le comportement des joueurs. "Y a-t-il eu des accords entre les joueurs sur le terrain ou les entraîneurs ? Nous ne l'avons pas remarqué, nous ne pouvons donc pas en juger. N'aurions-nous pas pu intervenir ? Nous devons appliquer les règles du jeu et nous n'avons rien pu faire."

Même son de cloche provenant de Tim De Keyzer, 4e arbitre ce soir-là. "Les deux équipes ont protesté suite aux 6 minutes d'arrêts de jeu. J'ai expliqué pourquoi nous avions ajouté ce temps supplémentaire, et les entraîneurs sont retournés calmement sur le banc. Je n'ai pas vu de signaux entre les deux entraîneurs après cela, je me concentrais sur le terrain. Mais je n'ai rien vu du tout."