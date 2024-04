Un géant d'Europe continue de s'effondrer : le directeur général viré au bout de trois semaines pour "une violation de la loi intolérable"

Après l'affaire Marc Overmars, c'est une nouvelle bombe qui vient de frapper l'Ajax Amsterdam, géant européen décidément en grandes difficultés cette saison, actuel cinquième d'Erevisie et humilié dès les huitièmes de finale de Conference League, par Aston Villa.

Récemment nommé directeur général du club, Alex Kroes a été licencié avec effet immédiat, ce mardi matin. L'Ajax Amsterdam a découvert que Kroes aurait acheté 17.000 actions du club une semaine avant sa future nomination, le 2 août 2023. En raison d'une clause de non-concurrence avec l'AZ Alkmaar, club où il a été pêché pour succéder à Overmars, il n'a commencé ses fonctions qu'à la mi-mars, il y a trois semaines.

Le conseil de surveillance a demandé un avis juridique externe, qui indique qu'il s'est probablement livré à un délit d'initié. Le délit d'initié est une infraction pénale (le délit d’initié est le fait pour une personne qui détient une information privilégiée de l’utiliser à des fins personnelles), et donc punie par la loi.

"Nous sommes très malheureusement surpris que cela arrive maintenant. Cette affaire aura des conséquences négatives pour le club et tous ceux qui s'en soucient" a déclaré le président du conseil de surveillance de l'Ajax, Michael van Praag, dans une interview réservée aux médias du club.

"Les actions d'Alex Kroes ne sont pas compatibles avec les valeurs défendues à l'Ajax. Le moment où il a acheté les actions signifie qu’il négociait avec des informations privilégiées".

"Une société cotée en bourse ne peut pas tolérer une telle violation de la loi, d'autant qu'elle concerne son PDG. Après délibération approfondie, le conseil de surveillance est donc parvenu à la conclusion que la position d'Alex en tant que membre du conseil d'administration d'Ajax n'est pas tenable" conclut le communiqué.

