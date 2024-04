Un huis clos en Play-offs pour Anderlecht ? Le verdict vient de tomber !

Comme annoncé précédemment : Anderlecht ne devra pas disputer son match à huis clos cette saison. L'audience définitive est prévue pour le 21 mai, soit deux jours après le dernier match à domicile.

Anderlecht a reçu une sanction d'un match à huis clos pour les évènements survenus lors du match de Coupe contre le Standard. Les Rouches ont également reçu la même sanction, mais l'ont acceptée. Anderlecht a fait appel.

Le Conseil disciplinaire a désormais fixé la date définitive à laquelle les faits seront jugés. Le Conseil s'était déjà réuni une première fois vendredi dernier. La date définitive est désormais fixée au 21 mai.

Plus de huis clos pour Anderlecht cette saison

Anderlecht jouera son dernier match à domicile contre le Club Bruges le 19 mai et ne pourra donc plus jouer à huis clos cette saison si la sanction est confirmée.

Un éventuel match sans public sera donc pour la saison prochaine. Ce sera très probablement le premier match à domicile de la nouvelle saison.

Lors du match de Coupe, des projectiles et des engins pyrotechniques ont été lancés et le match a dû être interrompu à la 85e minute. Des troubles ont également eu lieu dans les couloirs du Lotto Park. En réaction, les deux clubs ont annoncé qu'ils n'autoriseront plus les déplacements de leurs supporters lors des matchs entre eux et cela jusqu'en juin 2025.