L'énorme coup sur la tête pris par Vincent Kompany

Burnley a partagé face à Wolverhampton mardi soir en championnat. Une mauvaise nouvelle compte tenu des résultats de la concurrence.

Burnley est engagé dans la lutte pour le maintien en Premier League depuis le début de la saison et devra se battre jusqu'à la fin pour tenter d'assurer sa place dans l'élite anglaise mais ce ne sera pas facile.

Mardi soir, le club a joué de malchance sur son terrain et a pris un coup sur la tête en fin de rencontre compte tenu du résultat d'une autre rencontre.

En effet, les Clarets étaient proches de l'exploit face aux Wolves mais le but de la victoire dans les derniers instants du match (88e) a été annulé pour hors-jeu.

Nottingham douche Kompany et Burnley

Résultat ? Un point pris au lieu de trois. Mais pire encore pour les hommes de Vincent Kompany, Nottingham Forest s'est réveillé au pire moment.

L'équipe de Matz Sels et de Divock Origi a corrigé Fulham et ainsi pris ses distances avec la zone rouge (en attendant le résultat de Luton) et ce n'est pas bon même si le calendrier de la fin de saison est à l'avantage de Burnley.

Et si Vincent Kompany et Burnley réalisaient l'exploit de la saison en Premier League ? Il faudra être diablement efficace dans les prochaines semaines pour espérer un tel résultat !