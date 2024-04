Qui sont Hayato Araki et Zé Gabriel, les deux premiers joueurs pistés par le Standard pour la saison prochaine ?

Le premier pourrait être prêté avec option d'achat. L'autre pourrait être acheté, mais le Standard est en concurrence avec plusieurs clubs européens. Qui sont Hayato Araki et Zé Gabriel, les deux premières cibles estivales des Rouches ?

Si les Play-Offs viennent à peine de commencer, les clubs belges préparent déjà la saison prochaine, et s'activent sur leurs premières pistes du mercato estival. Le Club de Bruges a été particulièrement rapide et a déjà annoncé sa première recrue de l'été, Ardon Jashari.

Au Standard aussi, on s'active. Comme nous vous le révélions en exclusivité ce jeudi matin, la direction liégeoise a identifié le poste de défenseur central ainsi que celui de milieu défensif comme "prioritaire" pour la prochaine fenêtre des transferts. La perspective d'achat d'un défenseur japonais était envisagée, tout comme celle du prêt d'un médian défensif brésilien.

Ces joueurs, ce sont Hayato Araki et Zé Gabriel, comme appris un petit peu plus tard dans l'après-midi. Le premier évolue à Sanfrecce Hiroshima, l'autre à Vasco de Gama.

Zé Gabriel, la probable première recrue du Standard

Commençons par Zé Gabriel, qui est, pour le moment, la piste la plus chaude. Milieu défensif brésilien de 25 ans, il n'a jamais quitté son championnat natal. Formé au SC Corinthians, il a ensuite rejoint le SC Internacional, avant de s'engager librement à Vasco de Gama en février 2022.

Lorsque l'on regarde son profil FBref.com, site permettant de définir le profil footballistique d'un joueur à l'aide de statistiques Opta basées sur les joueurs du même poste et du même championnat, on se rend compte que Zé Gabriel est... un pur milieu défensif.

Ses principales qualités ? Le pourcentage de passes réussies, et donc la sécurisation du ballon, ainsi que les dégagements. Un profil pas très "Brazil", mais fiable. Ce dont Leko a besoin, finalement. Le Standard espère un prêt avec option d'achat, sa valeur est de 1.5 million d'euros sur Transfermarkt, les discussions sont en bonne voie.

Le Standard face à la concurrence pour Hayato Araki

Hayato Araki, c'est aussi un profil qui s'apparente comme fiable. Le Japonais, international pour la première et seule fois en juillet 2022 lors d'un match de Coupe d'Asie de l'Est contre la Chine, n'avait pas manqué une seule minute lors des cinq premiers matchs de championnat, avant de légèrement se blesser la semaine dernière.

Pas de panique pour le joueur de 27 ans, qui a déclaré être sur la touche pour trois jours seulement. Et si certains se posent la question, non, les pépins physiques chez lui ne sont pas fréquents. Blessé au ménisque pendant 100 jours d'octobre 2022 à février 2023, il n'avait manqué qu'un seul match avec son club des Sanfrecce Hiroshima, puisqu'il avait été soigné en pleine inter-saison.

#JLeague injury update 🚑Hayato #Araki , who left the field at 15’ in the game against #Machida , injured his left hamstring after a jump. “It’s a muscle injury - he said - We have to see how bad is it through further exams. It doesn’t hurt now: I hope to be back in 3 days!” pic.twitter.com/qmcLF570K8 — Asian Football News! (@J1LeagueEU) April 4, 2024

Les statistiques mentionnées pour Hayato Araki ne sont pas aussi détaillées que pour Zé Gabriel, mais l'arrière central, qui fait donc l'objet d'une tentative d'achat du Standard, semble être un joueur assez propre qui a, cette saison, subi plus de fautes (6), que ce qu'il n'en a commis (5). Cinq fautes, suffisantes pour recevoir deux cartes jaunes. Un défenseur solide défensivement et bon de la tête, toujours statistiquement, qui est le taulier d'une défense à 3 depuis plusieurs saisons.

Difficile d'en dire plus pour le moment puisque, pour tout vous avouer, nous ne suivons pas les championnats Japonais et Brésiliens de manière assidue. Le joueur de 1m86 est surveillé par d'autres clubs belges, principalement Saint-Trond et les participants aux play-downs, sauf Charleroi. Le Standard devra donc se montrer convaincant s'il souhaite que ses deux premières cibles rejoignent bel et bien Sclessin.