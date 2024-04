Sous pression avant un match décisif, Vincent Kompany s'emporte : "Je ne veux pas entendre parler de relégation"

Le Burnley de Vincent Kompany devra encore disputer sept matchs pour tenter de se sauver en Premier League. Ce ne sera certainement pas une tâche facile.

Mardi, Burnley a fait match nul (1-1) contre Wolverhampton. Samedi, le match contre Everton, un duel important entre les 16e et 19e de la compétition, pourrait d'ores et déjà être décisif.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Kompany a été interrogé sur les finances du club. L'équipe a enregistré de lourdes pertes la saison dernière après la relégation du club l'année précédente.

Kompany a...évité la question. "Nous avons trois matchs cette semaine et dans 48 heures, nous jouerons l'un de nos matchs les plus importants de la saison. Ce n'est donc pas le moment de parler de finances"

"Est-ce que nous avons l'air préoccupés, comme si nous avions perdu le contrôle de la situation et notre calme ? Non, n'est-ce pas? Concentrons-nous sur le match contre Everton samedi."

Kompany ne veut pas non plus parler d'une éventuelle relégation

Burnley est loin d'être assuré de son avenir en Premier League. Le club est avant-dernier avec 19 points. Mais Kompany ne souhaite pas aborder ce sujet.

"Je ne veux pas en parler maintenant non plus. Pour l'instant, je n'y pense pas du tout. Les plans à moyen et long terme sont discutés au début et à mi-saison, pas à sept journées de la fin, alors que rien n'est encore décidé. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un scénario que le club a connu par le passé et il n'y a pas eu de panique."

"Alors pourquoi le ferions-nous maintenant ? Devons-nous agir comme si nous étions en crise ? Le club a toujours fait les bons choix dans ces moments-là et ce ne sera pas différent maintenant. Le travail acharné, voilà ce qui compte. Croyez-moi. Nous passons des heures et des heures sur le terrain d'entraînement", conclut l'entraîneur belge.