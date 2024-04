Une saison cauchemardesque pour ce joueur prêté par Anderlecht : même dans son nouveau club, il joue à peine...

Ce n'est vraiment pas la saison d'Alexis Flips. La coûteuse recrue estivale d'Anderlecht a rapidement disparu de la rotation chez les mauves et blancs et a été prêtée cet hiver au club turc d'Ankaragücü. Mais là non plus, il ne parvient pas à se relancer...

Alexis Flips a été recruté l'été dernier pour 3,5 millions d'euros en provenance de Reims. Mais après l'arrivée de Thorgan Hazard, il n'était plus dans les plans de Brian Riemer. Au total, il a disputé 12 matchs, totalisant 379 minutes de jeu chez les Mauve et Blanc. Pendant le mercato d'hiver, Anderlecht a cherché une solution. Son ancien club Reims s'est montré intéressé, mais finalement c'est le club turc Ankaragücü qui l'a accueilli. Cependant, même là-bas, il peine à obtenir du temps de jeu. Sur sept matchs potentiels, il n'a été utilisé que trois fois : deux fois pour une mi-temps et une fois pour trois minutes. Il n'a pas encore marqué de but ni délivré de passe décisive. La question est de savoir ce qu'Anderlecht prévoit pour lui la saison prochaine. Il devrait probablement réintégrer l'équipe lors du stage estival, ce qui constituera à peu près sa dernière chance de se prouver. Le jeune ailier français a particulièrement du mal avec l'intensité physique en Jupiler Pro League. Ses qualités footballistiques ne sont pas remises en question, mais la vraie interrogation demeure sa capacité à surmonter cet obstacle.