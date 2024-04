Anderlecht se méfie d'un Brugeois en particulier : "Nous devons le neutraliser à tout prix"

Même malgré la différence de points, les enjeux sont grands entre le Club de Bruges et Anderlecht. Les Bruxellois visent le titre, les Brugeois veulent jouer les trouble-fête. Et aucun des deux ne veut faire de cadeau à son rival...

Brian Riemer n'a pas envie de devoir tenir un discours différent chaque semaine juste parce qu'Anderlecht est sorti vainqueur lors de la première journée. "Il reste encore 27 points à gagner. Ça peut encore beaucoup changer. Je ne vais pas changer de discours chaque semaine", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Mais il est clair que je préfère être à notre place qu'à la leur", a-t-il déclaré concernant le retard du Club de Bruges au classement. "S'ils perdent, les calculs ne sont pas difficiles. Ça deviendra très compliqué pour eux."

Riemer n'a pas tiré grand-chose du match nul du Club contre le Cercle de Bruges. "Je ne peux pas trop m'attarder sur ce match. Le Cercle joue totalement différemment de nous. J'ai mis plus d'énergie à analyser d'autres matches du Club."

Hans Vanaken, maître d'orchestre du Club de Bruges

Une chose peut-être à noter, néanmoins : qui recule contre le Club, risque de rencontrer des problèmes. "Je ne veux pas non plus défendre", a plaisanté Riemer. "Vous ne me verrez pas faire de changement défensif rapidement. Mais parfois, vous êtes repoussés. Le déroulement du match déterminera la dynamique. Si nous prenons l'avantage, le jeu ira dans un sens, et s'ils prennent l'avantage, dans un autre..."

Riemer a tout de même admis qu'il surveillera un homme en particulier de près : Hans Vanaken. "C'est un joueur de qualité. Il n'est pas le plus rapide, mais il fait tellement de bonnes choses. Son timing est bon ; il est très bon dans les airs et peut servir de pivot sur des longs ballons."

"Il est l'âme de l'équipe. Il orchestre le jeu. Nous devons le neutraliser. Nous devons être prêts face à lui et faire en sorte qu'il n'ait pas trop d'occasions de briller", a continué le coach danois.