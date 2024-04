Comme attendu, la pression est montée d'un cran depuis le début des Playoffs. Cela se remarque notamment aux conférences de presse des entraîneurs.

Avec sa défaite à Genk, l'Union Saint-Gilloise a été rattrapée par Anderlecht en tête du classement. Si les Saint-Gillois sont toujours devant d'un demi-point, ils ont malgré tout grillé un de leur jokers.

En conférence de presse, Alexander Blessin confirme avoir du mal à comprendre le climat général : "Nous avons perdu un match et c’est comme si le monde s’effondre. Nous avons joué une saison presque parfaite mais après une défaite certains disent que c’est le moment pour Anderlecht" explique-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'entraîneur allemand veut du respect pour son équipe : "J’ai un problème avec le fait que la plupart des gens veulent absolument qu’Anderlecht soit champion. Ils ont le plus de supporters en Belgique, c’est peut-être lié à cela...Certains veulent qu’un plus grand club gagne le titre, je l’accepte et nous n’avons plus qu’à nous battre sur le terrain contre cela".

Alexander Blessin ne veut pas être le dindon de la farce

Blessin en a également après l'arbitrage : "J’ai le sentiment que cela ne va pas dans la bonne direction ces derniers matchs". Il a alors cité plusieurs exemples en défaveur de l'Union contre l'Antwerp et Genk, tout en s'étonnant de la carte rouge reçue par Owen Wijndal à Anderlecht : "Cela doit être jaune pour les deux joueurs".

L'entraîneur unioniste affirme vouloir protéger son équipe avant tout : "Nous voulons une compétition équitable avec la meilleure équipe qui gagne le titre au bout du compte. C'est pour cela que je parle aujourd'hui".