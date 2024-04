Arrivé pour une période de six mois, Souleyman Doumbia a réussi son pari : convaincre le Standard de le signer à long terme. Récemment, le club a annoncé la prolongation de son joueur.

Sans club, Souleyman Doumbia est arrivé en janvier lors du mercato hivernal du côté du Standard avec le pari de se relancer et de pouvoir prétendre à plus que six mois du côté de Sclessin.

Pari réussi puisqu'il vient de prolonger son aventure et est officiellement un Rouche jusqu'en 2026. Une prolongation qui tombe à pic pour le club puisque son joueur est suivi par d'autres (LIRE ICI).

"Si tu me mets sur le terrain, je ferai tout pour te prouver que tu as eu raison"

En quelques semaines, Doumbia s'est donc imposé dans l'effectif d'Ivan Leko et a réussi à se remettre en forme. "Il devait avant tout penser à ne pas se blesser mais comme il avait la dalle (sic), il n’a pas bronché et s’est donné à corps perdu", a confié un proche du joueur au journal Le Soir.

"Souleyman part de ce principe : si tu me mets sur le terrain, je ferai tout pour te prouver que tu as eu raison", ajoute-t-on dans son entourage.

Une chose semble certaine, il s'agit d'une montée en puissance pour un joueur qui semble encore avoir du potentiel. "Physiquement, il n’est pas encore à 100 % mais il se sent très bien. Avec une bonne préparation estivale, vous verrez non pas le vrai Doumbia mais bien un Doumbia plus complet."