🎥 Le superbe but tout en finesse de Leandro Trossard, Arsenal reprend la tête !

Arsenal s'est tranquillement imposé à Brighton & Hove Albion ce samedi (0-3). Leandro Trossard a inscrit le troisième but de ses couleurs.

Alors que Liverpool ne joue que demain, Arsenal avait l'opportunité de prendre temporairement la tête du championnat en cas de victoire. Une bonne façon de mettre la pression sur les Reds, qui ont un gros déplacement au programme, à Manchester United.

Les Gunners n'ont pas loupé l'occasion et se sont imposés (0-3) sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Une belle victoire qui a commencé en première période via un penalty de Bukayo Saka, et s'est confirmée en seconde période grâce à Kai Havertz et, enfin, Leandro Trossard.

À la 88e minute de jeu, sur un contre, Trossard a été lancé en profondeur et a tranquillement continué sa course pour finalement tromper Bart Verbruggen (ex-Anderlecht) d'un petit ballon piqué. Le Diable Rouge a ensuite célébré ça "à la Gladiator".

C'était le 8e but en Premier League cette saison pour Leandro Trossard, et son 11e toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Arsenal en janvier 2023, le Belge a inscrit 13 buts et délivré 12 assists pour Arsenal en 58 matchs.

Avec Brighton & Hove Albion, il avait inscrit 25 buts et délivré 14 passes décisives en 121 rencontres. On peut donc dire que Trossard est plus efficace encore avec les Gunners qu'avec les Seagulls : un sacré palier de passé !