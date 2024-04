L'Union victime d'un "complot" ? "Cette affaire alimente clairement les soupçons..."

L'histoire de la suspension de Christian Burgess passe très mal à l'Union Saint-Gilloise, où on a déjà un peu l'impression d'être le vilain petit canard. Serge Gumienny, ancien arbitre, regrette cet imbroglio.

Ce week-end, l'arbitrage a été très peu pointé du doigt, ce qui est assez rare pour être souligné. Mais une fois de plus, "l'affaire Burgess" est venue ternir l'image de l'Union Belge, du moins aux yeux des Unionistes. Pour l'ancien arbitre Serge Gumienny, c'est encore de la "publicité négative".

L'opinion de Gumienny est claire. "Le parquet de l'Union belge aurait dû communiquer beaucoup plus tôt et plus clairement dans cette affaire. Le Conseil disciplinaire avait déjà rendu un verdict sur la peine vendredi", dit-il dans Het Belang Van Limburg.

"Si le procureur fédéral n'est pas d'accord avec la décision, il peut interjeter appel le jour même, non ? Pourquoi attendre un jour de plus ? Et pourquoi la date limite pour interjeter appel est-elle fixée à une heure et demie avant le match ?", s'interroge Gumienny.

Du côté de l'USG, des questions se posaient déjà sur l'impartialité de certains, comme l'a clairement indiqué Alexander Blessin lors de sa conférence de presse vendredi. "Cela ne peut que créer des problèmes. Je comprends que l'USG n'ait voulu prendre aucun risque. Si le procureur de l'Union prétend qu'il a informé le club par mail samedi après-midi, c'est à lui de le prouver."

Il est très probable que Burgess soit dès lors effectivement suspendu pour le match contre Anderlecht. "Dans un climat où à l'Union, on remet en cause la neutralité du Département des arbitres, l'incertitude dans le dossier de Burgess ne fait que renforcer les soupçons", conclut Gumienny.