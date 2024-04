Mickaël Biron soutenu par tout le RWDM après ses ratés : "Je suis persuadé qu'il marquera au prochain match"

Le joueur du RWDM le plus déçu après le partage à Charleroi, c'était certainement Mickaël Biron. L'attaquant molenbeekois a manqué un penalty et s'est aussi offert un gros raté juste devant le but.

Parfois, c'est difficile de relativiser : oui, Mickaël Biron peut s'en vouloir. Non seulement le buteur du RWDM a manqué son penalty, ce qui arrive à tout le monde, mais il a aussi offert l'un des ratés de l'année à bout portant. Les deux points perdus par le RWDM au Mambourg (au vu de la physionomie du match, on ne peut pas parler de bon point pris) pourraient bien revenir le hanter.

Mais on ne trouvait personne à Molenbeek pour blâmer Biron. "On est très frustrés pour Bibi qui n'a pas été récompensé par ce but. C'est un joueur très important pour nous, il se bat beaucoup, récupère beaucoup de ballons", déclarait le nouveau capitaine Jeff Reine-Adélaïde après le match. "Ca doit être dur pour lui mais je ne me fais pas de souci, il a un gros mental et le montrera dès la semaine prochaine".

Biron soutenu par son coach

Yannick Ferrera ne pointait pas non plus son buteur du doigt. "Biron était déçu, clairement, mais on était tous là pour lui relever le menton", affirme le coach du RWDM. "Tout joueur rate des occasions, rate des penaltys, c'est le foot. Et peut-être que la semaine prochaine, il nous donnera la victoire".

Nul doute que le Martiniquais devra être soutenu par ses coéquipiers dès ce lundi à l'entraînement. "Ce n'est pas gai à vivre pour lui mais on sera là pour lui", confirme Ferrera.

Cette saison, Mickaël Biron a déjà fait la différence à de nombreuses reprises pour le RWDM, inscrivant 7 buts en 19 matchs de championnat. Une blessure au ménisque l'a privé de compétition durant de longs mois, mais l'ancien de Nancy a marqué à 4 reprises à son retour.