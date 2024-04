Rik De Mil explique l'un de ses premiers choix forts à Charleroi

Petite surprise au coup d'envoi samedi à Charleroi : pas trace de Marco Ilaimaharitra dans le onze. Le capitaine avait été laissé de côté par Rik De Mil, qui en a expliqué avec honnêteté les raisons.

Pour ceux qui ont suivi la saison de Charleroi, la mise à l'écart de Marco Ilaimaharitra n'était pas forcément une grosse surprise. Voilà des mois que le Malgache n'était pas à son meilleur niveau. Mais Rik De Mil envoyait tout de même un signal fort en se passant immédiatement de son capitaine.

Et au moment de nous expliquer son choix en salle de presse, le nouveau coach des Zèbres ne s'est pas caché. "Je regarde beaucoup de choses au moment de faire l'équipe. Et l'une de ces choses, c'est la stabilité. Avec Adem et Marco dans l'entrejeu, nous manquions un peu d'équilibre".

Camara plutôt qu'Ilaimaharitra

C'est donc un milieu composé d'Adem Zorgane et Etienne Camara qui a été aligné. "Etienne a fait du bien sur le plan de la stabilité", estime Rik De Mil. "Il est très jeune, mais je ne me préoccupe pas de ça au moment de faire mon onze". Restait bien sûr à faire passer la pilule auprès d'Ilaimaharitra.

"C'est un choix difficile. Je l'ai fait savoir ce vendredi à Marco et il a accepté, s'est très bien entraîné dans la foulée. Il reste mon capitaine", assure De Mil. "Marco donne tout pour l'équipe mais en tant que coach, je dois faire au mieux. J'essaie juste de rester correct et de dire les choses aux joueurs".

La contre-performance carolo, qui a notamment été liée à un milieu de terrain peu performant, ne confortera cependant pas Rik De Mil dans sa décision. C'est peut-être Adem Zorgane, encore une fois loin de son niveau, qui en fera les frais lors de la prochaine rencontre...