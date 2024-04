Un an après son arrivée, Genk a retrouvé l'Anouar Ait El Hadj de l'époque Kompany...grâce au déclic face au Standard

Anouar Ait El Hadj a sorti le grand jeu en inscrivant le seul but de la rencontre entre Genk et l'Antwerp. Le nouveau dispositif des Limbourgeois pourrait en faire un homme en vue dans ces Playoffs.

Il y a un peu plus d'an, nous nous demandions ce qu'Anouar Ait El Hadj avait à gagner en quittant Anderlecht pour Genk. Redescendu avec les RSCA Futures, l'un des jeunes les plus en vue du passage de Vincent Kompany à Neerpede n'avait pas beaucoup plus de perspectives de temps de jeu à Genk, où Bilal El Khannouss et Mike Trésor prenaient déjà beaucoup de place dans ses zones d'influences.

Lors de ses six premiers mois dans le Limbourg, il a donc à nouveau plus souvent joué avec l'équipe U 23 en D1B qu'avec le noyau A : seulement quatre petites minutes récoltées lors des Playoffs l'an dernier.

Même le départ de Mike Trésor ne lui a pas ouvert une place dans le onze de Wouter Vrancken : avec des garçons comme Alieu Fadera, Luca Oyen, Yira Sor, Christopher Bonsu Baah ou Joseph Paintsil jusqu'à son départ, le secteur offensif de Genk est l'un des plus concurrentiels de l'élite.

La renaissance d'Anouar Ait El Hadj

Pour lui, le tournant de la saison est la rencontre face au Standard. Ce jour-là, Wouter Vrancken perd Yira Sor et Luca Oyen sur blessure. Les deux fers de lance de l'attaque du Racing, qui mise avant tout sur la vivacité de ses ailiers, sont forfaits pour l'ensemble des Playoffs.

Monté à la pause en remplacement du premier, Anouar Ait El Hadj se distingue directement en inscrivant le seul but du match face aux Rouches. Comme un avant-goût du déplacement à l'Antwerp.

© photonews

Depuis, il n'a plus quitté le onze de base. Sa frappe décochée face aux Anversois est celle d'un joueur en confiance et ressemble d'ailleurs étrangement à celle inscrite avec Anderlecht au Bosuil il y a trois ans.

Un joli clin d'oeil pour illustrer toute l'importance prise en très peu de temps par Ait El Hadj dans le jeu de son équipe. Les flancs tireurs à l'infirmerie, le voici désormais comme l'une des principales cartouches de Wouter Vrancken dans ces Playoffs.

Où s'arrêtera Genk ?

En profitant de la trêve internationale pour travailler le 3-4-3, le technicien limbourgeois a magnifiquement réagi. Le nouveau système semble parfaitement convenir aux joueurs à sa disposition : Zakaria El-Ouahdi et Joris Kayembe sont très à l'aise dane leur rôle de piston, tandis qu'Anouar Ait El Hadj et Bilal El Khanouss jouent dans leur registre naturel en exploitant les demi-espaces entre l'axe et le flanc.

Après seulement deux matchs disputés dans ce système, on ne sait toujours pas jusqu'où cette adaptation emmènera le Racing, l'équipe surprise de ce début de Playoffs après ses victoires contre l'Union Saint-Gilloise et à l'Antwerp.