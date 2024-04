🎥 Sans De Bruyne, Manchester City et le Real Madrid se quittent dos à dos au terme d'un match de folie !

Manchester City se déplaçait ce mardi soir sur le terrain du Real Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. La rencontre a tenu toutes ses promesses.

Première surprise avant le coup d'envoi : pas de Kevin De Bruyne dans le 11 de base de Manchester City. Même s'il est coutumier du fait, il ne s'agit pas d'une décision bizarre de Pep Guardiola. Le Belge est en effet malade et souffre de problèmes gastriques. Jeremy Doku est lui aussi sur le banc des Citizens.

La rencontre débute sur les chapeaux de roues, avec un but de Manchester City dès la 2e minute de jeu. Bernardo Silva tire très intelligemment un coup franc lointain, Lunin manque son intervention. C'est déjà 0-1.

Une rencontre de pure folie

Mais ce n'est que le début ! Le Real Madrid rentre dans son match et fait craquer Manchester City en seulement deux minutes. Camavinga tire, la déviation de Ruben Dias surprend Ortega (1-1, 12e). Dans la foulée, Rodrygo est plus rapide que tout le monde et place très calmement le ballon hors de portée du gardien mancunien (1-2, 14e).

C'est la folie au Stade Santiago-Bernabéu ! đŸ€Ż

En 2 minutes, le Real Madrid repasse devant ! đŸ˜± #RMAMCI #RTLsports pic.twitter.com/MaBgeIFPAp — RTL sports (@RTLsportsbe) April 9, 2024

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. La rencontre est très disputée. Manchester City fait son maximum pour égaliser et y parvient. L'homme en forme côté Anglais, Phil Foden, envoie une frappe sublime nettoyer la lucarne du but du Real (2-2, 66e). A peine le Real se remet de ce but, que Gvardiol cannonne 5 minutes plus tard et remet les Citizens devant ! (2-3, 71e).

Nouveau basculement !

En 5 minutes les Cityzens repassent avec deux bijoux ! 💣 #RMAMCI #RTLsports pic.twitter.com/emr53Kkkyj — RTL sports (@RTLsportsbe) April 9, 2024

Mais le Real Madrid ne veut pas perdre ce match. A nouveau menés, les Espagnols égalisent sur un superbe mouvement. Valverde est à la réception d'un centre et reprend de volée (3-3, 79e).

Quel match de folie !

Valverde remet les deux équipes à égalité avec une reprise de volée stratosphérique ! đŸ€© #RMAMCI #RTLsports pic.twitter.com/dnjbY7PeTe — RTL sports (@RTLsportsbe) April 9, 2024

Les acteurs de cette rencontre auront offert un spectacle de très haute volée ce mardi soir. Le suspens reste entier pour le match retour à l'Etihad Stadium !