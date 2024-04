Ivan Leko revient une dernière fois sur le cas Cihan Canak : "C'est la situation la plus difficile pour un entraîneur"

Le cas Cihan Canak est définitivement clos, du côté d'Ivan Leko. Le T1 pardonne son jeune joueur, coupable d'un geste de mauvaise humeur lors de sa sortie contre Louvain, mais n'acceptera probablement pas que la situation se répète.

En conférence de presse, ce jeudi, Ivan Leko est revenu sur le dossier Cihan Canak. Titulaire pour l'une des rares fois de la saison, contre Louvain, le jeune Turc a cédé sa place peu après l'heure de jeu, et a été l'auteur d'un geste de colère lors de sa sortie.

"Le football, ce sont des émotions. On les accepte, mais il faut aussi se rappeler que l'équipe est une famille. Il faut respecter tout le monde : les autres joueurs, le staff, l'entraîneur, la direction,... C'est normal de regarder sa situation individuelle, mais il faut aussi prendre celle des autres en compte et penser à ceux qui s'entraînent dur et qui ne jouent pas."

Le Croate a définitivement tourné la page et n'en tiendra pas rigueur au joueur de 19 ans, même s'il ne veut plus vivre pareille situation à l'avenir. Les joueurs doivent respecter les choix de l'entraîneur, mais ils ont aussi le droit de commettre des erreurs.

"La situation la plus difficile, pour un entraîneur, c'est de choisir les joueurs qui commencent sur le terrain et sur le banc. Mais c'est notre rôle, nous sommes là pour prendre des décisions. Pas pour apprendre aux autres comment avoir du respect."

Cihan Canak ne sera pas pénalisé pour son geste de mauvaise humeur

"Oui, Cihan conserve les mêmes chances que les autres de jouer, il faut savoir accepter les erreurs et les pardonner. Les joueurs doivent savoir que tu les aimes, mais aussi que tu peux les critiquer."

Reste à voir, désormais, si Cihan Canak sera titulaire à Saint-Trond, ce vendredi. Moussa Djenepo, malade la semaine dernière, devrait faire son retour dans le groupe, mais le Malien n'a pas convaincu pendant la phase classique et pourrait voir Canak le suppléer durant les Europe Play-Offs. Mais pour cela, le jeune joueur devra faire preuve d'une mentalité exemplaire.