Le budget mercato du Standard sera plus important que l'année dernière : voici le plan à court terme de la direction des Rouches

En interne, le Standard a déjà lancé son mercato estival. La direction aura une marge de manœuvre un petit peu plus grande que l'année dernière, mais Fergal Harkin et les siens devront faire les bons choix pour éviter de revivre pareille saison, pareil enfer.

La saison dernière, c'est dans les toutes dernières heures du mercato que le Standard avait décanté le sien. Quatre arrivées dans les trois derniers jours, pour un mercato qui avait inquiété... à raison.

Parmi les arrivées estivales, seuls Hayao Kawabe, Aiden O'Neill, Isaac Price et Wilfried Kanga ont apporté une satisfaction certaine. Le nouveau prêt d'Alzate a été un échec, tout comme les retours de Djenepo et Vanheusden et les arrivées de Mundle, Isaac Hayden et Sowah.

Cet été, le Standard veut donc s'y prendre au plus tôt possible pour boucler ses premières arrivées et ainsi fournir à Ivan Leko, comme le Croate l'a demandé, un noyau plus ou moins prêt à l'emploi pour partir en stage estival, qui devrait une nouvelle fois se dérouler dans un pays limitrophe à la Belgique.

Un budget plus important au Standard, où quatre à six arrivées sont attendues

La semaine dernière, nous vous révélions en exclusivité que le prêt du milieu de terrain défensif brésilien, Zé Gabriel, était en bonne voie. Un prêt, car pour le moment, le Standard ne peut compter que sur la libération des salaires des joueurs en fin de contrat ou en prêt pour construire son budget. Il faudra, comme souvent en bords de Meuse, vendre avant de pouvoir acheter. De plus, Zé Gabriel appartient à Vasco de Gama, également détenu par 777 Partners.

Toutefois, le budget alloué pour recruter des joueurs va être plus important que l'été dernier, notamment parce que les rentrées liées aux départs seront supérieures. Denis Dragus pourrait rapporter jusqu'à 3 millions d'euros, tandis qu'Arnaud Bodart est aussi sur le départ et dispose d'un statut de Diable Rouge qui fait grimper sa valeur marchande. Pour les deux joueurs, le Matricule 16 pourrait récupérer jusqu'à 7 millions d'euros.

Cela va donc ouvrir la porte à des mouvements plus rapides que l'année dernière, d'autant qu'ils devront être nombreux, cette fois aussi. De quatre à six arrivées potentielles sont attendues, dont un défenseur central, un milieu de terrain à caractère défensif (Zé Gabriel, normalement), un milieu de terrain à caractère offensif et un attaquant.

Bien sûr, l'ensemble des indemnités reçues ne sera pas directement insufflé dans le budget octroyé pour les arrivées. Une partie de l'argent va rentrer dans le club, et ainsi servir à combler des dettes. Mais la direction du Standard aura, cet été, une marge de manœuvre un petit peu plus grande. Fergal Harkin et les siens devront en faire bon usage, car le Standard ne peut évidemment pas vivre une deuxième saison comme celle-ci.