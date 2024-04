🎥 Superbe récompense pour Matz Sels en Premier League après ce bel arrêt

Matz Sels a quitté le Racing Strasbourg cet hiver pour Nottingham Forest. En quelques mois, il a fait l'unanimité en Premier League. Devenu n°1 chez les Diables Rouges, Sels a également enchaîné les prestations de haut niveau avec Nottingham.

S'il n'a jusque là gardé le zéro qu'une seule fois, Sels vient de remporter une autre distinction en Premier League. L'ancien portier du RSC Anderlecht et de La Gantoise a réalisé un superbe arrêt face à Liverpool le 2 mars dernier.

Une parade "inutile", les Reds l'ayant emporté, mais qui a impressionné tout le monde. La Premier League l'a élu "Castrol Save of the Month".

Matz Sels. @Castrol Premier League Save of the Month for March. 🏆 pic.twitter.com/O2qM5xgENz