Un Genkois confesse : "Bien sûr que je comprends la colère de La Gantoise..."

Westerlo et Genk se sont attirés les foudres de tout le football belge en offrant une parodie de fin de match lors de la 30e journée. Plusieurs joueurs ont été suspendus, et Zakaria El Ouahdi comprend bien la colère gantoise.

Les sanctions à l'encontre de Joris Kayembe, Nicolas Madsen et des autres accusés dans l'affaire de la fameuse fin de match entre Westerlo et Genk sont tombées, et elles sont sévères (lire ici). Zakaria El Ouahdi, qui a assisté à ces événements du banc, est conscient que cela n'a pas donné une belle image des deux clubs.

"J'étais sur le banc et j'étais surpris de ce que je voyais", confesse-t-il au micro de la RTBF. "Je n'ai entendu aucune directive venant du banc. La direction a parlé aux joueurs présents sur le terrain après le match, mais moi, je n'étais pas concerné".

Du côté de La Gantoise, où on a raté les Champions Playoffs d'un petit point, on est furieux. "Si je comprends la colère des Gantois ? Bien sûr", concède El Ouahdi. "J'ai vu sur TikTok qu'ils avaient parodié notre fin de match en faisant tourner le ballon. On aurait bien aimé leur répondre".

Probablement pas la meilleure des choses à faire, et le latéral genkois le sait bien : "Tout le monde nous serait tombé dessus", reconnaît Zakaria El Ouahdi. "Maintenant, c'est du passé, on ne sait pas revenir là-dessus".

Genk a très bien entamé ses PO1, avec deux victoires en deux matchs ; La Gantoise fait de même en Europe Playoffs. Le Racing Genk reçoit le Cercle de Bruges ce samedi.