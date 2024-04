La libération pour le RWDM...et Yannick Ferrera : "Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus gagné non plus"

Le RWDM s'est imposé face à Eupen ce samedi en Play-downs (3-1). Une première victoire en 2024 pour les joueurs, qui relancent totalement la course au maintien.

Le RWDM n'avait plus gagné depuis le 16 décembre. Une éternité, véritablement. "Enfin ! Ça fait énormément de bien. Beaucoup d'émotions. On gagne un match crucial aujourd'hui", a déclaré Jeff Reine-Adelaide à notre micro.

Les joueurs ont fait preuve de caractère ce samedi. Cela n'est pas sans lien avec le travail réalisé par Yannick Ferrera depuis son arrivée.

"Il nous apporten énormément de sérénité. Il a eu les bons mots à la mi-temps, alors qu'on ne faisait pas un super match. Il fait tout pour qu'on soit tranquille, à l'aise. Il ne nous met pas de pression sur le résultat - même si on sait que c'est ultra important."

Le RWDM remercie Yannick Ferrera

"Des fois, avec un coach, il faut du temps. Il a eu une semaine de stage avec nous, ça nous a peut-être donné un peu plus de temps. C'est quelqu'un de proche avec ses joueurs. On arrive à prendre du plaisir sur le terrain. C'est ce qui nous manquait, peut-être."

Reine-Adelaide a ensuite envoyé un message sympathique à son coach, qui n'avait plus gagné depuis...8 mois jour pour jour. "Cette victoire lui appartient aussi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus gagné non plus."