Le FC Liège à nouveau hors du top 6 après la défaite surprenante de Dender à domicile !

Le FC Liège avait fait le job, mais devait compter sur une défaite de Zulte Waregem à Dender. Il n'en sera rien.

Quel suspens dans la course au top 6, et donc aux barrages pour la montée, en Challenger Pro League. Le FC Liège, vainqueur au Club NXT ce vendredi, avait repris sa place dans le top 6... mais pouvait à nouveau perdre sa place en cas de victoire de Zulte Waregem.

On pouvait cependant y croire à Rocourt, puisque Zulte se déplaçait à Dender, deuxième au classement et susceptible de valider sa promotion en cas de victoire. Mais rien ne se sera passé comme prévu.

En effet, Dender s'est lourdement incliné face à Zulte Waregem (1-4), et restera donc à un point de Deinze et 2 points de Lommel avant l'ultime journée de Challenger Pro League. Tout s'est passé en seconde période, et Zulte a pu compter sur des buts de Vossen, Traoré (x2) et Vormer.

Ce résultat permet au Beerschot de d'ores et déjà être sacré champion de Challenger Pro League, car Dender ne peut plus rattraper les Rats, quel que soit leur résultat ce dimanche à Beveren.

Le FC Liège, de son côté, n'a pas son sort entre les mains. Vendredi prochain, les Sang & Marine recevront le Jong Genk et devront l'emporter. Il faudra également espérer un faux pas de Zulte Waregem contre le Lierse, ou du Patro Eisden demain contre Ostene, puis la semaine prochaine au Beerschot...