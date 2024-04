Le gagnant de ces Playoffs du Standard ? "Je dois remercier Ivan Leko de me redonner ma chance"

Hakim Sahabo a été confirmé dans le milieu de terrain du Standard par Ivan Leko. Et il ne s'en est pas mal tiré au Stayen.

Après plusieurs semaines sur le banc, Hakim Sahabo profite de la blessure d'Aiden O'Neill et de la mise à l'écart de Steven Alzate pour retrouver sa place dans le onze du Standard.

Ce produit de l'académie a saisi sa chance, même si son travail reste parfois dans l'ombre : "C’est le rôle que le coach m’a confié, parfois il faut faire le sale boulot et faire briller les autres. C’est pourquoi j’ai joué plus simple. Je dois avant tout le remercier de me redonner ma chance" déclare-t-il à Eleven.

Une intelligence de jeu qui lui fera marquer des points mais qui n'a pas permis au Standard de l'emporter : "C’est très frustrant. Le penalty arrêté par Arnaud, cela nous a motivés et donné un coup de boost. Mais même en menant 1-3, on ne parvient pas à gagner".

Sahabo gagne en maturité

Sahabo veut toutefois retenir le positif : "De 1-0 on est passé à 1-3. Il faut apprendre et ne plus reproduire ces erreurs. Le foot se joue sur des détails et on se fait punir, c’est dommage que cela arrive à la fin. On doit se relever".

Il reste sept matchs au Standard pour le faire, et pour permettre à Sahabo de se positionner pour la saison prochaine. Convaincra-t-il Ivan Leko de l'installer comme titulaire régulier lors des mois à venir ?