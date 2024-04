Un cadre du RFC Liège a passé un cap impressionnant, et se rapproche d'un joueur historique du Matricule 4

Benoit Bruggeman a vécu un vendredi soir spécial. Buteur pour sa 200e avec le RFC Liège, l'ailier gauche a inscrit le but le plus important de sa saison.

Ce vendredi soir, le RFC Liège s'est imposé sur la pelouse du Club NXT. Une victoire qui propulse les Sang & Marine à la sixième place en Challenger Pro League, en attendant le résultat de Zulte à Dender.

Une victoire du Matricule 4 marquée par les buts d'Abian Arslan et Benoit Bruggeman, qui a décidément vécu une soirée spéciale.

2️⃣0️⃣0️⃣ 𝗕𝗕𝟳 𝗯𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 ! 🎉



Félicitations à Benoit Bruggeman, qui a joué face au Club NXT son 200ème match en Sang & Marine ! S'il participe au prochain match, il égalera un certain... Pierre Drouguet (201) 🔴🔵 pic.twitter.com/1hM3NVmpvM — RFC Liège (@rfcliege) April 13, 2024

En effet, le flanc gauche de 27 ans a disputé sa 200e rencontre sous les couleurs du RFC Liège. Un sacré total, pour le joueur arrivé en 2016, à l'âge de 19 ans, en provenance de Mouscron.

Benoit Bruggeman n'est pas le profil le plus spectaculaire de cette équipe du RFC Liège, mais l'ancien international jusqu'en U16 fait un bien fou à Gaëtan Englebert et son staff. Contre le Club NXT, Bruggeman a planté son quatrième but de la saison, lui qui compte également deux passes décisives.