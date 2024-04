🎥 "On est chez nous. Et on est partout" : Anderlecht lance magnifiquement le derby contre l'Union

Ce dimanche, 18h30, le RSC Anderlecht accueille l'Union Saint-Gilloise. Un derby de Bruxelles aux allures très fortes de match pour le titre.

Anderlecht nous a habitués à une communication très efficace et originale cette saison en marge des rencontres de championnat. L'équipe de communication s'est plusieurs fois démarquée, surtout à l'aube des derbys bruxellois.

La vidéo postée ce samedi afin de lancer le duel ultra-important de ce dimanche (18h30) face au voisin de l'Union Saint-Gilloise ne déroge pas à la règle.

Anderlecht a collaboré avec l'artiste néerlandaise Lisette Ma Neza. La "cinéaste et écrivain vit à Bruxelles depuis de nombreuses années", explique le RSCA sur son site internet. "En janvier, elle a été élue première slameuse poétesse de la ville de Bruxelles."

Lisette Ma Neza écrit un poème à chaque match des Play-offs. "Elle explore le monde des Mauve et Blanc, essayant de transformer en mots le sentiment ressenti lors de chaque match dans une série de poèmes". Pour le match à domicile contre l'Union, elle a écrit un poème mélangeant français et flamand, intitulé "Voetbalstad".

Anderlecht a posté une vidéo de l'artiste déclamant les vers dans Bruxelles et dans le Lotto Park. En fond, une musique ambiante résonnante, transmettant (avec brio) l'émotion d'une telle rencontre. "Nous sommes les Mauves. On est chez nous. Et en plus, nous sommes partout."